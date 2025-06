Città

SARONNO – Piccole ma significative sorprese nella top ten ufficiale dei candidati più votati alle elezioni amministrative: dopo la procedura di verifica dell’ufficio elettorale, alcuni nomi hanno visto crescere le preferenze anche di 6-7 voti, altri hanno subito un lieve calo, mentre qualcuno è rimasto fuori dal consiglio comunale.

La classifica definitiva dei dieci candidati più votati in assoluto premia Agostino De Marco (Forza Italia, 272 voti), seguito da Lorenzo Azzi (Forza Italia, 264) e Luca Amadio (Obiettivo Saronno, 241). Al quarto posto Maria Assunta Miglino (Forza Italia, 240), davanti a Lucy Sasso (Partito Democratico, 227) e Gianpietro Guaglianone (Fratelli d’Italia, 209). Completano la top ten Francesca Chiara Librandi (Forza Italia, 199), Gabriele Musarò (Saronno Civica, 194), Lisalberta Castaldi (Forza Italia, 186) e Marco Caronni (Forza Italia, 180).

Questi numeri ufficiali definiscono il quadro dei più votati e confermano alcuni dei protagonisti della prossima assise comunale.

Per quanto riguarda i più votati nelle singole liste, ecco il dettaglio con modifiche anche nella top tre

I tre candidati Forza Italia più votati sono Agostino De Marco (272), Maria Assunta Miglino (240) e Lorenzo Azzi (264). QUI TUTTE LE PREFERENZE DI LISTA

I tre candidati Fratelli d’Italia più votati sono Gianpietro Guaglianone (209), Marina Ceriani (96) e Mario Taglioretti (68). QUI TUTTE LE PREFERENZE DI LISTA

I tre candidati Lega più votati sono Raffaele Fagioli (118), Claudio Sala (93) e Angelo Veronesi (86). QUI TUTTE LE PREFERENZE DI LISTA

I tre candidati Pd più votati sono Lucy Sasso (227), Francesco Licata (170) e Riccardo Giannoni (107). QUI TUTTE LE PREFERENZE DI LISTA

I tre candidati Insieme per crescere più votati sono Silvio Barosso (77), Cecilia Corsaro (67) e Matteo Sabatti (69). QUI TUTTE LE PREFERENZE DI LISTA

I tre candidati Tu@ più votati sono Francesca Rufini (138), Massimiliano D’Urso (81) e Maria Cornelia Proserpio (50). QUI TUTTE LE PREFERENZE DI LISTA

I tre candidati Obiettivo Saronno più votati sono Luca Amadio (241), Cristiana Dho (114) e Sabina Monopoli (72). QUI TUTTE LE PREFERENZE DI LISTA

I tre candidati Saronno Sicura più votati sono Uberto Cova (60), Veronica Alberio (41) e Sara Roccabruna (38). QUI TUTTE LE PREFERENZE DI LISTA

I tre candidati Idea Futuro più votati sono Luca Davide (94), Andrea Lava (57) e Maria Pia Ronco (43). QUI TUTTE LE PREFERENZE DI LISTA

I tre candidati Percorso Democratico più votati sono Franco Casali (73), Sabina Banfi (37) e Valeria Pasquarelli (33). QUI TUTTE LE PREFERENZE DI LISTA

I tre candidati della lista Saronno Civica più votati sono Gabriele Musarò (194), Laura Succi (117) e Francesca Pozzoli (95). QUI TUTTE LE PREFERENZE DI LISTA

