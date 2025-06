Città

SARONNO – Auto e moto d’epoca conquistano Saronno: sabato 7 giugno l’Ariel Motorclub organizza, in collaborazione con il Motoclub Saronno e con il patrocinio del comune, una giornata dedicata agli appassionati di motori e, in particolare, di vetture storiche. Dalle 14.30 alle 21, un intero pomeriggio che permetterà ad esperti e curiosi di avvicinarsi al mondo dei motori con diverse attività.

Alle 14.30 si dà il via alla manifestazione con l’esposizione delle vetture d’epoca, mentre alle 19 i veicoli saranno benedetti dal prevosto, con il saluto delle autorità cittadine. Alle 19.30, poi, l’attesissima sfilata in corteo per le vie della città, con accompagnamento musicale della banda cittadina. Per un momento di socialità, poi, alle 20, sarà possibile consumare un apericena al circle Bakery&coffee lounge. La manifestazione si chiuderà alle 21.

