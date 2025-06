SARONNO – L’ha visto camminare da solo nella notte e ha provato a rapinarlo: forse mirava al portafoglio o al cellulare, ma la vittima non si è fatta sorprendere. Conoscitore delle arti marziali ha messo in fuga il suo aggressore.

Il tentato colpo è avvenuto in via Baracca alle 2.36 della notte tra sabato e domenica. Protagonista, suo malgrado, un giovane di 20 anni che stava rientrando a casa. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Saronno, il ragazzo è stato avvicinato da un uomo, probabilmente con l’intento di rapinarlo.

Qui, però, la sorpresa: il ventenne, conoscitore di arti marziali, ha reagito prontamente, riuscendo a mettere in fuga l’aggressore. L’intervento dell’ambulanza della Croce rossa di Saronno ha permesso di medicare il giovane, trasportato in codice verde all’ospedale di Saronno per una lieve ferita alla fronte.

Al momento non ci sono elementi utili per identificare l’aggressore: la vittima, infatti, non è riuscita a fornire una descrizione precisa dell’uomo. Sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica e risalire al responsabile.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09