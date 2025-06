Solaro

SOLARO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Forza Italia Solaro, dal titolo “L’assessore ai lavori pubblici: un’altra volta solo promesse e selfie autocelebrativi”.

È arrivato il momento di smettere con le illusioni e le passerelle social dell’assessore ai lavori pubblici. Mentre sui social si scatena in annunci trionfali di opere compiute spesso non richieste, spesso in ritardo, e talvolta completamente irrilevanti per la vita quotidiana dei cittadini la realtà sul campo è ben diversa. Strade piene di buche pericolose, marciapiedi sconnessi, problemi di illuminazione che mettono a rischio la sicurezza di tutti, eppure tutto ciò sembra non scalfire i suoi atteggiamenti trionfali.

Abbiamo un’illuminazione pubblica appena rinnovata a led, annunciata con tanto clamore, ma che già mostra tutte le sue crepe: molte vie sono al buio totale senza motivo apparente, altre invece vedono i lampioni accesi di giorno come se fosse notte. E non si tratta di errori isolati, ma di una condizione generalizzata che mette a rischio la sicurezza di cittadini e automobilisti. La domanda è una sola: dove sono finite le promesse di efficientamento di questa “rinnovata” illuminazione? Perché certe zone del paese sono lasciate nell’oscurità, come se vivessimo in un film di fantascienza distopico?

E le strade? Ricordate le promesse di interventi rapidi e risolutivi? Niente di tutto ciò. Le buche ci sono ancora, e anzi, alcune sono diventate vere e proprie trappole per chi si muove quotidianamente. L’assessore appare solo sui social per mostrare foto di opere ormai finite, che spesso risultano essere totalmente inutili o addirittura superate dai problemi reali. Mentre i cittadini si chiedono quando e come verranno risolte le questioni di sicurezza, decoro e mobilità, lui si limita a selfie autocelebrativi che poco aggiungono alla soluzione dei problemi concreti.

Chiediamo con forza che l’assessore ai lavori pubblici abbia il coraggio di metterci la faccia, di spiegare pubblicamente quando avrà la volontà e le capacità di intervenire seriamente. Basta con le promesse vuote, con le trovate mediatiche che lasciano il tempo che trovano. I cittadini meritano fatti concreti, non le solite passerelle social e le autocelebrazioni di chi pensa di governare il paese con un like e un commento.

La vera sfida è risolvere i problemi di tutti i giorni, garantire sicurezza e decoro, e restituire dignità a un territorio che merita di più. Se l’assessore non ha nulla da dire, se preferisce tuffarsi nel mondo virtuale piuttosto che affrontare le questioni reali, allora è arrivato il momento di chiedergli di fare un passo indietro. I cittadini non vogliono più promesse vuote: vogliono risultati. E vogliono un amministratore che abbia il coraggio di metterci la faccia, non solo nei selfie.