SARONNO – Un altro grande successo per il mercatino dell’usato e del vintage dell’oratorio di via Legnani: un’iniziativa che unisce sostenibilità e beneficenza. Il mercatino, giunto ormai alla sua nona edizione, è stato pensato per aiutare le famiglie della San Vincenzo, a cui sono destinati i soldi del ricavato.

“Volevamo ringraziare tutti coloro che hanno donato, che sono passati, che hanno comprato, chiacchierato e curiosato al nostro mercatino dell’usato che si è svolto all’oratorio di via Legnani a Saronno la settimana scorsa”, così commentano le organizzatrici del mercatino dell’usato di San Vincenzo, di Saronno.

Moltissimi i saronnesi che hanno donato vestiti e accessori: un impegno civico semplice e alla portata di tutti, che non guarda solo alla beneficenza, ma anche alla sostenibilità.

“È stata la nona edizione, ogni volta per noi è sempre un momento ricco di insegnamenti, emozioni e incontri. Quattro anni fa siamo partite un po’ per gioco, un po’ con un sogno, dare una seconda vita ai vestiti che abbiamo nell’armadio e non indossiamo più e soprattutto dare la possibilità ai giovani, alle famiglie di arricchire il loro guardaroba in modo economico e sostenibile. Nel tempo siamo riusciti ad arrivare a sempre più persone che portano e comprano, a tantissimi ragazzi che scelgono di comprare l’usato per la loro sensibilità all’ambiente. Arrivano molto spesso vestiti in ordine, belli, tenuti bene, davvero pronti per riprendere vita con qualcun altro”, continuano.

“Un altro elemento che ci teniamo a sottolineare è il sorriso che accompagna noi e le persone che entrano, si crea un bel clima, la gioia di trovare un abito che piace a un prezzo accessibile, la possibilità di prendere vestiti per sé e la propria famiglia. Una cosa che ci sorprende sempre è la generosità di chi compra, spesso lasciando una somma maggiore, che diventa per noi una vera e propria donazione. Il ricavato viene dato alla San Vincenzo di Saronno, una associazione che aiuta in questo momento 150 famiglie. Tutto quello che arriva vorremmo venisse venduto e comunque ridistribuito in una unica settimana, motivo per cui nell’ultimo giorno del mercatino, la domenica, abbiamo ideato il “fuori tutto”. I vestiti rimasti vengono venduti ad un prezzo simbolico. Vediamo famiglie che trovano abiti per loro e da inviare ai propri parenti nei loro paesi di origine. Per noi che organizziamo è stata davvero una bella esperienza, ci rivediamo a novembre per l’edizione invernale”, concludono dall’organizzazione.

