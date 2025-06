Città

SARONNO – Con una lettera aperta rivolta direttamente ai saronnesi la lista civica Tu@Saronno replica all’affondo di ieri di Rienzo Azzi candidato sindaco del centrodestra unito.

“Cari concittadini, in un mondo dove le parole volano come foglie al vento, ci troviamo a rispondere a critiche che, come ombre, cercano di oscurare il nostro cammino. Gli insulti e le accuse contro di noi sono note stonate in una sinfonia che dovrebbe celebrare la democrazia e la rappresentanza. Riteniamo che gli elettori di Saronno siano sufficientemente intelligenti per comprendere il significato di una candidatura di rappresentanza. La nostra scelta riflette la volontà di dare voce a chi ha sempre lottato per un futuro migliore, come Tu@Saronno ha fatto prima con Paride Brunetti, poi con Aurelio Legnani e oggi con Ivonne Trebbi, che ancora ringraziamo per le parole di ispirazione e incoraggiamento che ci ha donato”

Non manca una replica alla stoccata di Azzi: “Ad Azzi, che invoca la presenza di Ivonne in consiglio comunale, bisogna dire – purtroppo pubblicamente, visto che la chiama in causa – che oggi incontrare di persona la partigiana Bruna richiede cautela: 97 primavere sono tante e noi stessi abbiamo potuto farlo solo a piccoli gruppi. È davvero incredibile che un candidato sindaco, un medico, che dovrebbe sapere quanto siano fragili i nostri grandi anziani, si metta a polemizzare su questo, ben sapendo che per Ivonne Trebbi sarebbe impossibile partecipare attivamente alla politica cittadina.

Auguriamo a Rienzo Azzi di trascorrere un buon due giugno, riposandosi e rispettando la convalescenza post-operatoria. Che possa trovare serenità in questo periodo di recupero”.

