SARONNO – Si sono tenuti questa mattina, lunedì 2 giugno alle 11 in Prepositurale i funerali di Angelo De Micheli, storico panettiere di Saronno, scomparso all’età di 88 anni. Giuseppe Nigro presidente della Società storica saronnese ne ha tracciato un ricordo.

“Scompare con Angelo De Micheli un esponente di una Saronno con radici popolari che oggi non c’è più. Dove per popolo s’intende la comunità nei suoi elementi più caratteristici e genuini, intreccio fra patrimonio culturale, lingua, storia materiale.

Quando ci si riconosce in modo profondo nei valori della collettività di appartenenza si matura quella consapevolezza di sé che diventa un ponte con gli altri. Angelo De Micheli di ponti nella sua vita ne aveva costruiti tanti. La sua generosità, mai ostentata, si manifestava in modo spontaneo nell’offerta del pane a chi non poteva permetterselo. Il mestiere lo aveva imparato nel prestino di famiglia. Il forno dei Castàn, gente forte come il nome che portavano, ma soprattutto di cuore.

Colpiva di Angelo l’essere un lombardo fino al midollo, di ceppo antico, di quelli che sapevano guardare con apertura al mondo. Protagonista del gemellaggio con la cittadina francese di Challans, aveva conquistato il cuore dei suoi abitanti con i prodotti da forno che con maestria sfornava sotto gli occhi “sospettosi” dei boulangers. Una sfida ingaggiata con quella bonomia che lo contraddistingueva ma con orgoglio. Difendere la bontà del pane italiano verso la rinomata baguette era per lui fonte di autentica gioia.

Amava Ischia, l’isola, il sole, i prodotti della Campania. Con la sorella, vi si recava negli ultimi tempi della sua vita quasi annualmente. Colpiva la sua apertura al mondo e la curiosità che manifestava nei confronti delle tradizioni, consuetudini altre. Riconosceva la bontà dei prodotti di altre regioni. Con sincerità. Modestia!

Nell’aprile del 2017, la Società Storica Saronnese partecipò alla manifestazione Tempo di libri, una grande esposizione organizzata dall’Associazione Italiana Editori e da Fiera Milano. Fummo chiamati ad allestire presso lo spazio di Regione Lombardia un angolo con le pubblicazioni del nostro sodalizio. Invitammo per l’occasione Angelo De Micheli a presentare il marmòtt da Saronn, il rustico dolce natalizio saronnese. L’antenato campagnolo del cittadino panattòn milanese, come con enfasi il maestro Vittorio Pini ne aveva coltivato la memoria, espugnò Milano e affascinò i visitatori della metropoli. Con Angelo De Micheli il contado conquistava la città. Grande fu la soddisfazione di Angelo per i riconoscimenti ricevuti. Non mancarono alla Società Storica Saronnese parecchi encomi pubblici per la circostanza.

Infine, desidero esprimere un ricordo personale. Ho condiviso con Angelo frequenti, quasi quotidiani incontri fra le mura di una nota istituzione cittadina dove ci recavamo per trascorrere un po’ di tempo con i nostri cari che vi si trovavano ospiti. Oltre al reciproco conforto discutevamo, ovviamente, di pani, di farine. Mi raccontava dell’importanza delle miscele di farina, degli impasti, del profumo del pane appena sfornato. Suscitava in me il ricordo prepotente dell’infanzia quando assistevo incantato al lavoro del nonno mugnaio e a quello della nonna che apriva il forno da cui toglieva grandi pani.

Ciao, Angelo!”

