SOLARO – Il 2 giugno a Solaro è stato un giorno di festa e riflessione per il 79° anniversario della Repubblica Italiana, con una serie di iniziative ospitate in Villa Borromeo e promosse dal Comune.

La manifestazione si è articolata in due momenti distinti. Nel pomeriggio, alle 15, la sala dell’ex biblioteca ha ospitato “Bambini e cannoni”, una lettura teatrale accompagnata da un laboratorio dedicato a bambini e ragazzi. L’evento è stato curato dalla sezione solarese dell’Anpi Paolo Fusi, con l’obiettivo di avvicinare anche i più giovani ai temi della pace e della memoria storica.

Alle 20.30 ha avuto luogo la parte istituzionale della giornata. Dopo gli interventi della sindaca di Solaro Nilde Moretti e dell’assessora all’Educazione Francesca Tramarin, sono stati letti i principi fondamentali della Costituzione Italiana, cuore valoriale della Repubblica.

L’incontro è stato anche l’occasione per consegnare gli incentivi allo studio promossi dal Comune di Solaro in collaborazione con Avis Solaro, destinati agli studenti meritevoli. A tutti i neo-diciottenni presenti è stata inoltre donata una copia della Costituzione Italiana e del poemetto partigiano “Anna come tanti” di Gianfranco Morelli, per sottolineare il legame tra memoria, cittadinanza e partecipazione democratica.

In mattinata, insieme a numerosi sindaci del territorio, ho preso parte alla cerimonia ufficiale organizzata dal prefetto Claudio Sgaraglia, durante la quale sono state conferite 41 benemerenze civiche, a riconoscimento di impegno e merito nella comunità provinciale.

