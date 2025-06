Città

SARONNO – Con la deposizione di una corona d’alloro al monumento ai caduti di El Alamein, si è rinnovato ieri, lunedì 2 giugno, il tradizionale omaggio organizzato dalla sezione saronnese dell’Associazione nazionale paracadutisti d’Italia insieme ai delegati dell’Associazione alpini.

La cerimonia si è svolta alle 11,30 e ha visto la partecipazione di paracadutisti, alpini e cittadini, riuniti per ricordare i caduti e mantenere viva la memoria storica. L’evento si è concluso con la preghiera del paracadutista.

A chiudere l’incontro, il tradizionale grido “Folgore”, segno distintivo e simbolo di appartenenza per i paracadutisti. “Un appuntamento – spiegano gli organizzatori – sentito che lega la città al ricordo del sacrificio e del coraggio di chi ha servito il Paese. Anche questa volta, la cerimonia ha rappresentato un momento di raccoglimento e partecipazione per la comunità.

