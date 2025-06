Città

SARONNO – Le note della banda hanno riempito di allegria la mattinata degli ospiti di Focris, che hanno potuto godere di un momento speciale in occasione della Festa della Repubblica. Ieri lunedì 2 giugno il corpo musicale di Saronno ha infatti suonato prima nel cortile accanto all’ulivo e poi si è spostato nei vari nuclei della residenza, portando la musica a più persone possibile.

La giornata è stata favorita da un meteo ideale, che ha permesso ai presenti di apprezzare appieno le canzoni proposte e di vivere poi un momento conviviale con l’aperitivo.

Prima di chiudere con l’inno nazionale, il direttore Luigi Regalia ha preso la parola per ringraziare calorosamente i musicisti per la disponibilità e la gentilezza sempre dimostrate. Ha inoltre voluto elogiare gli operatori della struttura, sottolineando il loro impegno quotidiano per garantire un servizio attento e cordiale a ospiti e famiglie.

Un pensiero anche al futuro: considerato come da Statuto il presidente di Focris sia il sindaco di Saronno (funzione poi delegata a figura di sua fiducia), si è impegnato ad invitare chi vincerà l’ormai prossimo ballottaggio a fissare una visita alla struttura (sono in programma a breve interventi tesi al miglioramento degli spazi interni ai piani secondo e terzo, dopo quelli ormai conclusi al primo) per salutare gli ospiti e gli operatori.

