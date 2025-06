Città

SARONNO – A pochi giorni dalla scomparsa dell’ultimo “Castan” Angelo De Micheli, tiro fuori (senza troppa fatica) dal cassetto un articolo del “Corriere della Sera” di qualche anno fa.

“Nato a Milano nel 1789, morto nel 1851, dapprima tipografo, poi insegnante di lingue vive e morte nelle scuole imperiali e regie, Francesco Cherubini è autore di una delle opere più apprezzate e ricercate dai veri ambrosiani: il «Vocabolario Milanese-Italiano», pubblicato, in più edizioni, fra il 1814 e il 1841. Testo di grande impegno, che non limita l’esposizione a criteri filologici, ma include annotazioni di storia, costume, pregiudizi e preferenze dei meneghini. Certe voci sono vere e proprie ricette. Così sotto «panatton», detto anche «panatton de Nadal», si trova la formula attuale, convalidata anche dalla industria alimentare, del dolce, con questa importante aggiunta: «Nel contado, invece, il panatton suol essere di farina di grano turco, e regalato di spicchi di mele e di chicchi d’uva»”.

Entra “in scena” il maestro Vittorio Pini (scomparso nel 2006), giornalista, storiografo e precursore della ricerca delle tradizioni locali, a mio avviso il più popolare fra gli “storici locali” della seconda metà del Novecento: l’ho sempre ammirato per la vastità delle conoscenze e delle nozioni e per la prosa barocca, impreziosita da virtuosismi dialettali, ma comprensibilissima, unico forse a comprendere, all’epoca, che la “storia minuta” non doveva essere snobbata e relegata nella categoria del “vernacolare”, ma contribuiva, a pieno titolo, a comporre la “grande storia”.

“A Saronno, Vittorio Pini si dedica, da tempo, alla ricerca e al recupero di quanto resta delle belle tradizioni gastronomiche – e culturali – «bosine» [riferite al contado di Milano, Varese non c’entra niente, come sempre], e da sette anni [dal 1974], riunisce i frutti della sua fatica in piccoli volumi, pubblicati a cura della Antica Drogheria Vago, che li regala ai clienti meritevoli. Dobbiamo a Pini la scoperta e la visita al forno De Micheli, in contrada San Cristoforo 20, attivo dal 1886 [invece 1863], e da allora dedito, per merito delle diverse generazioni, tutte «segnate» dal soprannome di «Castan» (il fondatore era forte come un castagno), a produzione e vendita del pane di ogni genere, con prevalenza un tempo, e presente ancora oggi, del «pan giald» e del «marmott»”.

È il momento del buon Angelo De Micheli: “Ad alzarsi di buon’ora per preparare le solite michette, è il «Castan» dell’ultima generazione: ma in bottega vengono ancora l’Antonio, classe 1904, e il fratello Francesco, anno 1897. È Francesco, in particolare, a occuparsi del pane giallo: su dieci chili di impasto, quattro di polente, quattro di segale, due di farina. Cinque ore di lievitazioni, poi Francesco dimostra la sua arte «baslottando» l’impasto, e cioè facendolo saltellare, dopo averlo messo in una ciotola di legno, la «baslotta». Ciò rende il «pan giald» più leggero, nei limiti del possibile. Da questo impasto, deriva il «marmott». Vi si aggiungono burro, zucchero, mele a fettine, noci, fichi secchi a dadi. Lievitazione nella madia, centenaria. Le buone abitudini vorrebbero che la frutta venisse portata, in cartocci e scodella, dal cliente (Pini, per noi, lo ha fatto): ma i «Castan» si prestano a fornire loro il tutto. Cottura lenta, meglio lasciar asciugare, e servire il «marmott» due o tre giorni dopo.

La storia di un dolce povero, che continua grazie al lascito di Angelo De Micheli, una “piccola storia” che parla di fatica, tradizioni, antichi saperi, che dice tanto di Saronno, e un po’ anche dei legami (indissolubili) con Milano.

