Città

La festa della Repubblica. Della “res publica”, cioè della “cosa pubblica”, ovvero di tutto ciò che è pubblico, e quindi di tutte e tutti noi, nel nostro Paese, a partire dai Comuni. Il 2 giugno si sono svolte, come ogni anno, le celebrazioni ufficiali. [A questo proposito ricordiamo che non è il caso di “militarizzare” il 2 giugno, perché, purtroppo, una giornata per celebrare le forze armate esiste già ed è collocata altrove, a ricordare la vittoria in una guerra lontana, forse per abituarci alla prossima guerra europea, che si sta facendo di tutto per provocare. Ammesso che la guerra sia una vittoria per qualcuno, soprattutto tra la povera gente.]

Ma torniamo alla “cosa pubblica”, tema di strettissima attualità in una Saronno in preda ad una stanca campagna elettorale, dove però – su questo tema sono state fatte affermazioni preoccupanti. In particolare, il candidato delle destre, Rienzo Azzi, ha esordito con una iniziativa dove hanno sfilato i protagonisti della sanità da privatizzare (percorso già in atto, grazie ai loro sodali in Regione) a Saronno, a partire dalla fondazione privata presieduta da Librandi. Rivendicano questo modo di gestire la sanità pubblica. Ma Azzi non si ferma a questo e rispolvera un “vecchio arnese” dei privatizzatori come la Fondazione di Partecipazione, che Gilli e Librandi ebbero già l’ardire di proporre una ventina di anni fa per l’ospedale cittadino: secondo il candidato delle destre anche i servizi sociali e quelli culturali andrebbero gestiti con questo strumento, che risponde alle regole del diritto privato al di là dell’ingannevole denominazione. Insomma, le destre a Saronno propongono di privatizzare sanità, cultura e servizi sociali, togliendo sempre più ruolo al pubblico e garantendo profitti (possiamo anche immaginare a chi) anche in campi normalmente esclusi dalle logiche di mercato.

Il problema è anche che purtroppo chi stava dall’altra parte in questi anni non ha difeso per niente né il “pubblico” né il “comune”. Senza ricorrere per l’ennesima volta all’esempio di Airoldi, che avalla le scelte regionali di cooperative è medici privati a gettone per “salvare l’ospedale”, pensiamo alla formazione degli operatori dei Servizi Sociali affidata dall’allora assessora Ilaria Pagani a un noto soggetto locale del non (?) profit.

Per non parlare di un’intera amministrazione comunale – la scorsa – che, “epurati” al suo interno quei soggetti che pretendevano di vedere l’interesse pubblico nell’operazione ex Isotta, ha difeso a testa bassa un presunto “bene comune” incredibilmente incarnato da una proprietà privata.

Anche per questo le pericolose proposte di Azzi non trovano particolari ostacoli né ideologici né concreti in una città che rischia di perdere definitivamente lo “zoccolo duro” di ciò che è di tutte le cittadine e cittadini. Anche secondo la Costituzione della Repubblica. Nessun ostacolo, tranne noi.

