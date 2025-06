Città

SARONNO – Colpo di scena nella sonnolenta settimana pre ballottaggio con un indicazione di voto che arriva da Luca Amadio storico esponente di Obiettivo Saronno e record man di preferenze della coalizione viola.

“Come ho comunicato settimana scorsa, personalmente ritengo che nella vita l’ascolto sia quantomeno doveroso. In questi giorni ho ascoltato, meditato, mi sono interrogato e ho concluso che dare un’indicazione di voto è senso di responsabilità. Il futuro della nostra cittá dipenderà dal risultato di domenica 8 e lunedì 9 giugno. Mi auspico un’affluenza importante poichè dovremo decidere in merito al presente ed al futuro di Saronno.

Come rappresentante di una lista civica indipendente che non partecipa al ballottaggio e che ha deciso di dare libertà di voto, esprimo la mia vicinanza al candidato Rienzo Azzi, che ritengo possa lavorare con determinazione per riportare all’attenzione i temi della sicurezza, del sociale, del commercio e delle attività produttive, della viabilità, dello sport, ecc. Indipendentemente dal colore politico a livello locale la differenza la fanno sempre le persone”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

Commenti