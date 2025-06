Città

SARONNO – Mercoledì 4 giugno alle 21 il cinema Silvio Pellico diventerà il centro del dibattito elettorale con “Saronno sul palco ballottaggio”, il faccia a faccia tra Rienzo Azzi e Ilaria Pagani, i due candidati in corsa per il ballottaggio di domenica 8 e lunedì 9 giugno.

L’iniziativa, organizzata dal Rotary Club Saronno insieme a ilSaronno e Confcommercio Ascom Saronno, rappresenta un passaggio chiave per i cittadini, chiamati a informarsi e a scegliere con attenzione. A condurre il confronto sarà la direttrice di ilSaronno, Sara Giudici, che spiega: “Come redazione ci siamo impegnati nel primo faccia a faccia per offrire ai cittadini uno strumento utile per conoscere idee e programmi. Questo secondo confronto sarà un’interessante cartina di tornasole anche per capire quanto la città sia davvero coinvolta e interessata al ballottaggio, soprattutto alla luce di un’affluenza che al primo turno si è fermata appena al 50%, un dato che invita tutti a riflettere sull’importanza della partecipazione”.

L’appuntamento è aperto a tutti i saronnesi: sarà un’occasione preziosa per ascoltare dal vivo i programmi dei due sfidanti e arrivare al voto con maggiore consapevolezza. Il futuro della città passa anche dal palco del Silvio Pellico.

