GERENZANO – Un weekend ricco di emozioni per le Majorette di Gerenzano, protagoniste al Palaigor di Novara per il Campionato Nazionale serie BC e la fase nazionale della Coppa Italia 2025, la competizione più attesa della stagione.

Ben dieci atlete hanno rappresentato la società, vivendo momenti di tensione, adrenalina e grandi emozioni, ma anche occasioni preziose di amicizia e condivisione. Tra i risultati spicca il terzo posto conquistato dalle sorelle Martina e Giulia Basile nella categoria Duo Junior Beginners, un podio che riempie d’orgoglio tutto il gruppo.

“Un sentito ringraziamento va alle coach Silvia Grasselli e Alessia Borghi, al dirigente Elena Altomare, al direttivo, ai genitori sempre presenti sugli spalti e naturalmente alle straordinarie atlete, vero cuore pulsante della squadra”.

Ora lo sguardo è già rivolto ai prossimi impegni: tra meno di due mesi le majorette voleranno a Torino per i Mondiali, dove si esibiranno nelle discipline Accessori Corp e Baton Twirling. Ma non finisce qui: il 22 giugno le aspetta il Concerto d’Estate, mentre il 13 settembre sarà il momento del raduno per celebrare il cinquantesimo anniversario del gruppo, insieme ai nuovi progetti con la Banda Musicale.

