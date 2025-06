Politica

SARONNO – Un panino insieme e un confronto diretto con i cittadini: è questo lo spirito dell’incontro in programma martedì 3 giugno, dalle 19.30, nella nuova piazza di viale Amendola, nel cuore del quartiere Matteotti.

Protagonista della serata sarà Rienzo Azzi, candidato sindaco del centrodestra unito, che dialogherà con i residenti sulle problematiche e le prospettive del quartiere. Al suo fianco ci saranno il giornalista Roberto Poletti e Gianfranco Librandi, insieme a numerosi candidati della lista di Forza Italia per il consiglio comunale.

L’iniziativa è pensata per ascoltare le esigenze del territorio, presentare le proposte del programma elettorale e condividere un momento conviviale con la comunità. Il motto della serata: “Parliamo del quartiere e mangiamo un panino insieme”.

