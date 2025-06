Politica

SARONNO – E’ firmata da Salvino Reina presidente provinciale e Rita Romano presidente Saronno la nota di Italia Viva a sostegno di Ilaria Pagani.

“Riteniamo, come Italia Viva, di aver messo a disposizione di Ilaria Pagani e della lista “Insieme per crescere” candidature che si richiamano a criteri che sono fondamentali per il buon governo di Saronno: competenza, motivazione, entusiasmo e rappresentatività sia sociale che territoriale.

Con queste caratteristiche la candidatura di Ilaria Pagani rappresenta una forza capace di governare la città e di riuscire ad armonizzare al meglio le qualità che questa coalizione ha e che la città può esprimere.

Invitiamo quindi tutti i saronnesi a recarsi alle urne il prossimo fine settimana per sostenere la candidatura di Ilaria Pagani al ballottaggio e per dare continuità e forza all’operato da lei svolto in questi anni caratterizzato dalla concretezza delle azioni e dal continuo ascolto della comunità saronnese.

La sua azione amministrativa si è sempre contraddistinta per la competenza, per l’ascolto e per il pragmatismo e la sua candidatura è sostenuta da persone competenti e motivate che sapranno incidere nella vita dei cittadini attraverso la concretezza della loro azione amministrativa.

Siamo fermamente convinti che attraverso la buona amministrazione che Ilaria Pagani e la sua squadra sapranno offrire a Saronno, la buona politica tornerà ad incidere nella vita dei saronnesi attraverso un miglioramento dei servizi e quindi della qualità della vita.

L’8 e 9 giugno, al ballottaggio per Saronno vota Ilaria Pagani Sindaca!”

