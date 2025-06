Città

SARONNO – La pista del Centro sportivo comunale “Colombo-Gianetti” si prepara a vivere un fine settimana indimenticabile: torna la “24 per un’ora,” l’evento organizzato dal Gap Saronno, pronta a celebrare il quarantennale con un’edizione speciale e di livello nazionale. Quest’anno l’evento assegnerà i titoli Iuta (Italian Ultramarathon and Trail Association) per le prove individuali di 24 ore su pista e per la 100 km, richiamando atleti di spicco che tenteranno di ottenere i tempi di qualificazione per i mondiali di Ultramaratona 2025 ad Albi.

Numeri importanti per l’evento: 50 squadre, 1200 atleti, oltre 100 volontari e innumerevoli sostenitori per un weekend di sport e amicizia. Settantina gli atleti impegnati nelle gare individuali: 24 Ore, 100 km e 6 Ore, che partiranno rispettivamente sabato alle 10 (le prime due) e a mezzanotte (la terza), sempre nelle prime tre corsie della pista. Le altre corsie saranno dedicate alla tradizionale staffetta a squadre, una delle più longeve del calendario italiano, organizzata grazie alla collaborazione del Comune e al patrocinio della Regione Lombardia. Tra le conferme, il Trofeo “Mario & Pinuccia,” dedicato alla memoria di una coppia di soci storici del Gap Saronno che non hanno mai perso un’edizione della “classica.”

Premiazioni domenica: alle 11 per la 24 Ore, mentre la 100 km consegnerà i riconoscimenti al termine delle gare. Premi per i primi tre assoluti in tutte le distanze e un riconoscimento speciale alla miglior squadra tutta al femminile.

Le iscrizioni restano aperte: 75 euro per la 24H, 55 per la 100 km, 40 per la 6H, più 10 euro di cauzione per il chip. Per le squadre, 360 euro, con sconto di 60 euro per un secondo gruppo iscritto dalla stessa società.

Da non perdere anche la Baby Staffetta, sabato alle 18, per bambini dai 4 ai 12 anni, gratuita e con iscrizione sul posto, per vivere il clima di festa sin da piccoli.

Per tutte le informazioni: Gap Saronno, https://www.gapsaronno.it/24x1ora-2025/.

