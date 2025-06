Politica

SARONNO – Come rendere la città più vicina ai bisogni delle donne? È la domanda al centro del talk in programma martedì 3 giugno alle 20 a villa Gianetti, promosso dalla candidata sindaca Ilaria Pagani.

L’incontro, intitolato “La città per le donne – Come la politica e l’urbanistica possono migliorare la quotidianità femminile”, vedrà la partecipazione di Pagani insieme alle candidate delle liste della sua coalizione e alle associazioni femminili del territorio. Un momento di confronto aperto per discutere delle sfide che ogni giorno le donne affrontano tra casa, lavoro e spazi pubblici.

L’obiettivo dell’appuntamento è riflettere su come le politiche urbane e amministrative possano intervenire concretamente per garantire maggiore sicurezza, accessibilità e servizi, mettendo al centro il punto di vista femminile.

