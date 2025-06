Cronaca

LIMBIATE – Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi all’interno di un padiglione in disuso dell’ex ospedale psichiatrico di Mombello, nel complesso dell’Antonini. Le fiamme, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbero sviluppate in un’area occupata da senzatetto, coinvolgendo materassi, cartoni e rifiuti.

Due squadre dei vigili del fuoco e una pattuglia della polizia locale sono intervenute rapidamente, riuscendo a contenere il rogo all’interno del padiglione fatiscente. Il parco circostante e gli altri edifici dismessi non sono stati coinvolti. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata a causa del fumo che si è sprigionato.

L’area, da tempo in stato di abbandono, è di proprietà distribuita tra l’ospedale Salvini di Garbagnate, Ats di Monza e Brianza e la Provincia di Monza e Brianza.

