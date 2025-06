Cronaca

SARONNO – Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi in via San Francesco a Saronno. Poco prima delle 17.45 due auto sono entrate in collisione . Nell’impatto è rimasta ferita una donna di 77 anni, unica persona coinvolta secondo quanto riportato dai soccorritori. Sul posto è intervenuta in pochi minuti un’ambulanza della Croce azzurra. Dopo le prime cure, la paziente è stata accompagnata in codice verde all’ospedale di Saronno per ulteriori accertamenti. Allertati anche i carabinieri della Compagnia cittadina, che hanno eseguito i rilievi e ricostruito la dinamica dell’accaduto. Non si segnalano particolari disagi al traffico.

Poco prima, intorno alle 16.55, a Tradate si è verificato un altro incidente in via Stefano Santo, dove è stato soccorso un ciclista di 22 anni. L’intervento del personale sanitario della Croce Rossa e delle forze dell’ordine, tra cui i carabinieri e la polizia locale, è stato tempestivo. Fortunatamente, dopo la valutazione dei soccorritori, non si è reso necessario il trasporto in ospedale; e si sta ricostruendo l’accaduto.

(foto archivio)

03062025