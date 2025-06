Città

SARONNO – Una rottura netta e un messaggio chiaro: niente riempisala dell’ultimo minuto. È quanto arriva dal Consiglio Federale di Patto per il Nord che, nella seduta di domenica 2 giugno, ha approvato all’unanimità la mozione del segretario federale Paolo Grimoldi. La decisione sancisce ufficialmente la separazione dal partito Lega Salvini Premier, considerato ormai un ostacolo al progetto di autonomia e alleato di un centralismo giudicato dannoso per il Nord.

“Nel frattempo – spiega una nota – a Saronno, mentre la coalizione di centrodestra mostra segni evidenti di difficoltà, arrivano richieste dell’ultimo minuto per “portare gente” e riempire le sale”. Da Patto per il Nord arriva un secco no. “Troppo tardi e troppo comodo cercarci adesso, quando si teme la sconfitta” ha dichiarato Lisa Molteni, coordinatrice della segreteria provinciale.

E rincara: “Possiamo sostenere candidati, ma solo chi ha il coraggio di dire chiaramente che tagliare strade e ospedali al Nord per pagare stipendi d’oro al ponte di Messina è inaccettabile. Il resto è solo gestione del potere”.

Insomma da Patto per il Nord si precisa: “Restiamo coerenti con la nostra linea: basta compromessi, basta giochi di partito. Il Nord merita rispetto, investimenti, autonomia”

“Ai candidati in corsa a Saronno va comunque un in bocca al lupo. Ma noi stiamo con chi ha il coraggio di dire le cose come stanno”.

