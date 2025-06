SARONNO – Grande emozione lunedì sera a Villa Gianetti, durante l’incontro “Città vive, donne sicure”, promosso da Ilaria Pagani insieme alle candidate della sua coalizione. A sorprendere i presenti è stato il videomessaggio inviato da Silvia Salis, appena eletta sindaca di Genova, che ha voluto rivolgere un augurio personale alla candidata del centrosinistra in corsa per il ballottaggio a Saronno.

“La vittoria che abbiamo ottenuto a Genova testimonia come la cittadinanza abbia percepito con chiarezza l’efficacia e la concretezza della nostra proposta politica – ha detto Salis nel suo intervento – e per questo sono certa che presto incontrerò Ilaria Pagani con la fascia da sindaca e avremo modo di condividere la nostra visione di città, di welfare, la nostra visione di sicurezza, la nostra visione di una mobilità sostenibile, di una cultura diffusa, di spazi per i giovani e di un futuro che parli a tutte e tutti. Sono certa che al ballottaggio dell’8-9 giugno ci sarà una grande buona notizia, in bocca al lupo!”

Un sostegno che ha toccato profondamente la platea e che ha rappresentato un ideale passaggio di testimone tra due donne impegnate a guidare le rispettive città con uno sguardo attento ai bisogni reali delle comunità.

Un messaggio, quello di Silvia Salis, che arriva proprio nel giorno in cui Ilaria Pagani aveva citato la sindaca genovese nella sua nota di ringraziamento ad Avs (Alleanza Verdi e Sinistra) per il sostegno ufficiale al ballottaggio: “La lezione di Genova, che ha visto l’elezione di Silvia Salis, insegna. Quando il centrosinistra è unito si vince. Così sarà anche a Saronno. Ecco cosa intendo per ascolto: confronto aperto sui programmi, capace di superare vecchie logiche politiche che passano per baratti di posti e trattative sottobanco”.

Un intreccio di parole e visioni condivise che ha rafforzato il messaggio della serata: costruire una città più giusta e inclusiva si può, e lo si fa insieme, con ascolto, partecipazione e coraggio.

