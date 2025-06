Città

SARONNO – Saronnesi in sella, domenica primo giugno, per la quarta tappa della biciclettata organizzata da Fiab Saronno e guidata da Maurizio Zingarelli. Il gruppo impegnato nel tour tra Romagna e Marche ha raggiunto Pesaro, dove ha incontrato altri amici di Fiab Saronno e i volontari di Resq – people saving people, partiti da Ancona per un viaggio che li porterà fino a Trieste. Un momento speciale di condivisione, unendo la passione per la bicicletta ai valori della solidarietà e dell’impegno civile.

Nello stesso giorno, altri soci e amici di Fiab Saronno hanno accolto a Cerano (Novara) un gruppo di ciclisti francesi provenienti da Challans, pedalando insieme a loro fino a Saronno, in un abbraccio simbolico tra comunità e territori.

Questa biciclettata, promossa da Fiab Saronno e curata da Maurizio Zingarelli, è pensata per coniugare sport, cultura e natura. Si pedala in gruppo su percorsi ad anello con partenza e arrivo a Cattolica, condividendo la passione per il cicloturismo e riscoprendo, tappa dopo tappa, angoli suggestivi del territorio.

