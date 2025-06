Città

SARONNO – Saronnesi in sella, sabato primo giugno, per la terza tappa della biciclettata organizzata da Fiab Saronno e guidata da Maurizio Zingarelli. Il gruppo è partito da Cattolica e ha attraversato campi di grano e dolci colline fino a raggiungere Urbino, splendida città rinascimentale raggiunta dopo una salita impegnativa. Una volta arrivati, i ciclisti hanno gustato la tipica “crescia,” specialità locale, e hanno approfittato per visitare le bellezze storiche del centro.

Durante il ritorno, il percorso ha regalato un curioso colpo d’occhio: dall’alto, i partecipanti hanno potuto ammirare il “ranch” dell’ex campione di motociclismo Valentino Rossi, con la sua pista privata in terra battuta. Poco prima di rientrare a Cattolica, passaggio suggestivo sotto le mura di Gradara, luogo simbolico della tragica storia d’amore di Paolo Malatesta e Francesca da Rimini, raccontata da Dante nel V canto della Divina Commedia.

Questa biciclettata, promossa da Fiab Saronno e curata da Maurizio Zingarelli, è pensata per coniugare sport, cultura e natura. Si pedala in gruppo su percorsi ad anello con partenza e arrivo a Cattolica, condividendo la passione per il cicloturismo e riscoprendo, tappa dopo tappa, angoli suggestivi del territorio.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09