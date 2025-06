Città

SARONNO – Arriva con una nota del commissario straordinario Antonella Scolamiero la promessa di nuovi posti per i piccoli saronnesi ai centri estivi cittadini.

Ormai da anni l’Istituzione Zerbi organizza durante il mese di luglio il centro estivo rivolto ai bambini dai 3 ai 6 anni. Si tratta della Ludoscuola estiva, un servizio già previsto dal Piano Programma Triennale 2025/2027 dell’Istituzione Monsignor Zerbi e molto apprezzato dalle famiglie per la sua qualità e per il contributo reso quando entrambi i genitori lavorano. Negli anni, le richieste di iscrizione alla Ludoscuola sono aumentate, fino a superare di gran lunga la capacità gestionale garantita dal personale in servizio presso l’Istituzione Zerbi.

Pertanto, sia nell’estate 2022, che nelle estati 2023 e 2024, questa ulteriore domanda è stata coperta attraverso un ulteriore trasferimento comunale all’Istituzione che ha permesso alla stessa di attivare un servizio esterno e integrato con quello erogato dal proprio personale, finalizzato ad organizzare un numero maggiore di gruppi-classe e rispondere così al bisogno di tutte le famiglie e dei loro bambini nella fascia di età 3-6 anni.

Così come in passato, anche per l’estate 2025 il Comune di Saronno e l’Istituzione Monsignor Zerbi, visto l’alto numero di domande, si sono già attivate per impiegare tali e accogliere tutti i bambini presso il centro estivo. Nei prossimi giorni, tutte le famiglie ne riceveranno apposito riscontro unitamente alle necessarie indicazioni operative.

