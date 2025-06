SARONNO – “Il sipario si chiude sulla stagione teatrale “Immaginazioni”, ma al Teatro Giuditta Pasta si guarda già al futuro con slancio e visione. Due anni di direzione artistica di Andrea Chiodi hanno portato nuova linfa al teatro della città, riaffermandolo come un centro culturale vitale, partecipato, aperto a ogni fascia di pubblico”

Inizia così la nota cui il teatro fa partire il countdown per la nuova stagione.

“In questo biennio, il Teatro ha saputo coniugare tradizione e innovazione, dando spazio a debutti nazionali, residenze creative, nuove produzioni e mantenendo al centro una proposta di qualità. Il tutto senza rinunciare al dialogo costante con il territorio, le istituzioni, i giovani e gli artisti.

La stagione 2025|2026 si intitolerà “Riflessioni”, un tema che si propone come invito a pensare, interrogarsi, sentire insieme. A teatro, ogni storia è uno specchio: riflette emozioni, tensioni, sogni. E mai come oggi, c’è bisogno di specchiarsi.

Il Direttore Artistico Andrea Chiodi ha voluto condividere con il pubblico un messaggio personale che racconta il senso di questo percorso:

Carissimi amici e amiche, carissimo pubblico,

siamo alla fine di questa mia seconda stagione di direzione artistica al Teatro Giuditta Pasta, due anni intensi e complessi che, grazie al lavoro, si sono svolti mirando a una proposta culturale importante e sicuramente al rilancio anche organizzativo ed economico.

Abbiamo fatto dei sacrifici che stanno dando ottimi frutti, ma mai abbiamo pensato di abbassare la qualità del progetto culturale, anzi. Abbiamo realizzato tante importanti collaborazioni che hanno portato in teatro debutti nazionali, residenze di artisti, costruzione e produzione di nuovi progetti.

Dopo i “Nuovi Sguardi” della Stagione 23|24, si conclude ora un anno sotto il segno delle “Immaginazioni”, e siamo ormai maturi per una nuova stagione, quella 25|26, che si intitolerà “Riflessioni”: per riflettere e specchiarsi insieme nelle grandi storie fatte di autori, attori e registi che daranno vita al prossimo cartellone.

Voglio ringraziare tutti, uno per uno, per i messaggi di affetto e stima che sono arrivati al teatro. Voglio ringraziare l’Amministrazione Comunale uscente e la Dirigenza della Cultura, con cui la sinergia aumenta di giorno in giorno, anche nella condivisione di progetti importanti che meritano di crescere. Penso, ad esempio, al Concorso Lirico Internazionale, che il Teatro ospita da ormai quattro anni, e mi auguro una continua collaborazione per il futuro.

Voglio ringraziare i nostri sostenitori e sponsor, senza i quali molti progetti non vedrebbero la luce.

Il Teatro della città è un teatro di tutti e per tutti, e desideriamo sempre di più che sia un luogo di “riflessioni”, fatto di pensieri, dubbi, domande, risate e commozione.

La stagione che abbiamo appena concluso si è caratterizzata per una notevole attenzione da parte del pubblico giovane e per un aumento di spettatori attratti da proposte nuove e particolari.

Ci auguriamo che la prossima stagione sia ancora di più un’occasione per incontrarci a teatro.

Vi aspettiamo giovedì 12 giugno alle 18

nel giardino del Teatro, presso Bar Galli, per la presentazione della nuova stagione.

Con gratitudine,

Andrea Chiodi

Direttore Artistico – Teatro Giuditta Pasta