Cronaca

SARONNO – Momenti di tensione questa mattina in via Padre Monti, dove una donna di 41 anni è stata aggredita da un giovane al termine di una lite. L’episodio, registrato intorno alle 11,03, ha richiesto l’intervento dell’ambulanza e delle forze dell’ordine.

Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni dopo un acceso diverbio, l’uomo avrebbe sferrato un pugno al volto della donna, per poi fuggire rapidamente. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce rossa di Misinto, che ha prestato le prime cure alla vittima, trasportata in ospedale in codice verde.

Ad avviare le indagini ci hanno pensato gli agenti della polizia locale. La pattuglia intervenuta in pochi minuti ha raccolto le testimonianze dei presenti per chiarire la dinamica dei fatti e identificare l’aggressore, secondo i testimoni un giovane nordafricano.

