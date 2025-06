Città

SARONNO – Ricordi, armarcord qualche sorriso commosso e tante storie condivise: è l’atmosfera che si respira alla Sala Nevera dove è in corso “Figli di un calcio minore”, la mostra dedicata alla storia del calcio dilettantistico e semiprofessionistico lombardo. Un viaggio emozionante attraverso le maglie storiche delle squadre locali, con un focus speciale sull’Fbc Saronno, che ha fatto battere il cuore di intere generazioni.

Nonni, padri e figli si sono ritrovati davanti ai cimeli esposti, rivivendo insieme ricordi indimenticabili: le domeniche allo stadio, i cori sugli spalti, le trasferte sotto la pioggia. Tanti tifosi che hanno visitato la mostra, ognuna con un aneddoto da raccontare e un pezzo di storia da riscoprire. Le maglie esposte – come mostrano le immagini della sala – non sono solo tessuto, ma testimonianze vive di un passato sportivo che ha unito la comunità.

Particolarmente toccante l’emozione dei supporter dell’Fbc Saronno, che davanti ai colori biancocelesti hanno rivisto i volti dei campioni di ieri e le imprese che hanno segnato le loro giovinezze. Per molti è stata un’occasione per spiegare ai più piccoli cosa significava seguire la squadra, quando bastava una radiolina per sognare.

L’iniziativa, organizzata dal progetto 50MinutesToMilan con il patrocinio del Comune, resterà aperta fino all’8 giugno: un’opportunità unica per immergersi in una pagina di storia sportiva che appartiene a tutti. E per chi non l’ha ancora fatto, vale davvero la pena di passare a respirare quest’aria di passione e memoria.

Gli appassionati possono visitare la mostra “Figli di un calcio minore” alla Sala Nevera anche nei prossimi giorni: mercoledì 4 giugno dalle 15.30 alle 19.30, venerdì 6 giugno dalle 15.30 alle 19, e nel weekend conclusivo, sabato 7 e domenica 8 giugno, dalle 15 alle 19. Un’occasione per tutti, grandi e piccoli, per lasciarsi trasportare dalle emozioni del passato e condividere ricordi di famiglia legati al calcio locale.

