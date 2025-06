Cronaca

SARONNO – È riuscito a divincolarsi e a salvare il proprio zaino, ma resta una grande preoccupazione per l’episodio di cui è stato vittima giovedì mattina un 19enne nel sottopasso della stazione. Erano le 11.30 quando due ragazzi stranieri, poco più grandi di lui, hanno tentato di strappargli lo zaino. Il giovane ha reagito dando uno schiaffo a uno degli aggressori ed è scappato.

Il ragazzo con i genitori ha allertato le forze dell’ordine ma l’amarezza resta grande: “Avrebbe potuto succedere a chiunque altro, magari più giovane o più anziano, e in quei casi non sarebbe andata così bene”.

Proprio pochi giorni fa si era registrato un altro episodio simile. Nella notte tra sabato e domenica, alle 2.36 in via Baracca, un giovane di 20 anni è stato avvicinato da un uomo con l’intento di rapinarlo. Conoscitore di arti marziali, ha reagito prontamente mettendo in fuga l’aggressore. La Croce rossa di Saronno è intervenuta per medicarlo e lo ha portato in codice verde all’ospedale per una lieve ferita alla fronte. I carabinieri della compagnia di Saronno hanno avviato le indagini anche su questo caso.

