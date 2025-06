Città

SARONNO – Lo scorso 27 maggio, al Villaggio Sos Bambini di Saronno, Ucb Pharma – azienda biofarmaceutica multinazionale con sede a Milano – ha dato vita alla sua terza “Giornata del Volontariato”, confermando il forte legame con le comunità locali.

Quest’anno l’iniziativa ha visto la partecipazione attiva di 55 collaboratori di Ucb Italia, uniti da un obiettivo comune: mettere a disposizione tempo, energie e competenze per sostenere chi ne ha più bisogno.

Sos Villaggi dei Bambini, associazione impegnata a garantire un futuro migliore a bambini e famiglie in difficoltà attraverso ambienti sicuri e stimolanti, condivide con Ucb Pharma valori profondi. La multinazionale biofarmaceutica non solo dedica ogni giorno allo sviluppo di terapie innovative per le malattie croniche, ma crede fermamente nel suo ruolo sociale: creare valore non solo per i pazienti, ma anche per le comunità, i propri dipendenti, l’economia e il pianeta.

Sostenere realtà che investono concretamente in progetti di sviluppo sociale è quindi per Ucb Pharma un impegno irrinunciabile, una responsabilità che si traduce in azioni concrete a beneficio del territorio e di chi lo abita.

Laura Antonioli, Head of Medical Affairs di Ucb Pharma, presente all’iniziativa, ha condiviso con entusiasmo: “Organizzare anche quest’anno la Giornata del Volontariato rappresenta per noi molto più di un semplice appuntamento nel calendario aziendale. È il riflesso concreto di un impegno profondo e sentito verso una responsabilità sociale che va ben oltre il nostro lavoro quotidiano. Per noi ‘prendersi cura’ significa offrire non solo terapie innovative, ma anche sostenere chi affronta fragilità di natura sociale, economica e sanitaria. È accompagnare persone e famiglie in un percorso di rinascita, aiutandole a ritrovare autonomia, speranza e futuro. Crediamo che questa sia la vera essenza della cura, un impegno che nasce dal cuore e si traduce in azioni concrete per costruire comunità più forti e inclusive”.

“Ridipingere strutture, abitazioni e giochi nel Villaggio Sos Bambini di Saronno è stato un modo tangibile per supportare questa realtà, i bambini e le famiglie ospitate – continua Laura Antonioli – Le attività svolte oggi rappresentano solo un piccolo gesto, ma hanno un concreto impatto positivo. Ucb Pharma è orgogliosa di contribuire, attraverso questa iniziativa, al benessere della comunità e delle persone che potranno usufruire degli spazi da noi curati. Questo ci ispira a proseguire sempre più nel nostro impegno quotidiano e nelle nostre collaborazioni per una cura capace di andare anche oltre la terapia”.

In merito a UCB

Ucb, Bruxelles, Belgio (www.ucb.com) è una società biofarmaceutica ampiamente rappresentata a livello mondiale focalizzata sulla ricerca e lo sviluppo di farmaci e soluzioni innovativi per trasformare la vita delle persone affette da malattie gravi del sistema immunitario o del sistema nervoso centrale. Con oltre 9.000 dipendenti in circa 40 Paesi, nel 2024 la società ha generato ricavi per 6,15 miliardi di euro. UCB è quotata alla borsa Euronext di Bruxelles.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09