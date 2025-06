Softball

SARONNO – È stata una giornata intensa e ricca di emozioni quella di lunedì 2 giugno in Serie A1 softball, con tante conferme, qualche sorpresa e risultati importanti nella corsa playoff e in chiave salvezza. Saronno e Bollate dominano le rispettive serie, mentre Caronno cede due volte a Forlì in un confronto diretto d’alta classifica.

Saronno non si ferma più: l’Inox Team ha superato nettamente il Parma con due prestazioni convincenti. Gara uno si è chiusa sull’8-1 in cinque inning grazie a un attacco esplosivo e a un box di battuta guidato da una Rotondo in giornata di grazia. In gara due, le ragazze di coach Willy Pino hanno allungato progressivamente fino al 7-0 finale, chiudendo il match al sesto inning. Decisiva la prova della lanciatrice Caudill, che ha messo a segno 10 strikeout. Le saronnesi restano seconde in graduatoria.

Bollate inarrestabile: la capolista Mkf Bollate ha travolto le Thunders Castellana con due successi larghissimi: 14-1 in quattro inning e 16-1 in tre. Le campionesse d’Italia consolidano il primo posto con due partite dominate fin dai primi turni, mettendo a referto big inning devastanti, fuoricampo e una netta superiorità in ogni fase di gioco.

Caronno a secco a Forlì: la Rheavendors lotta ma torna a mani vuote dalla trasferta romagnola. In gara uno, le padrone di casa costruiscono il successo (7-1) con colpi pesanti come i fuoricampo di Gasparotto e Giacometti. Nella seconda partita è un duello tra lanciatici, con Forlì che riesce a spuntarla 2-0 grazie a un maggiore cinismo nei momenti chiave. La squadra di Murayama ha lottato fino all’ultima ripresa ma senza trovare il guizzo decisivo. Le caronnesi si allontanano dalla zona playoff.

Negli altri campi: doppietta fondamentale in chiave salvezza per Rovigo, che batte in gara uno il Collecchio e pareggia la serie. Importanti anche le due vittorie esterne del Mia Office Bologna sul campo del Macerata (8-0 e 5-3 all’ottavo inning), che consolidano le ambizioni delle emiliane nella zona playoff.

Prossimo appuntamento nel weekend, con una classifica sempre più corta e una lotta accesissima per l’accesso alla post season.

(foto Lorenzo Stoppani Saronno in azione di gioco ed una immagine di Thunders-Mkf Bollate)

03062025