Solaro

SOLARO – “2 giugno, festa della Repubblica: il Tricolore, simbolo di unità e rispetto, è stato ignorato e lasciato in stato di abbandono”, così inizia il comunicato di Forza Italia, che fa riferimento al tricolore esposto alle scuole elementari.

“Fuori dalle scuole elementari, il nostro vessillo era uno straccio logoro e strappato, evidenziando mancanza di cura e rispetto. Come possiamo insegnare ai nostri giovani determinati valori civici se le istituzioni mostrano indifferenza? La Sindaca invita i cittadini ad esporre il Tricolore, ma il suo gesto si scontra con la realtà. Il nostro Tricolore merita rispetto, dignità e attenzione, non accettiamo che il nostro simbolo si trasformi in uno straccio”, concludono.

(foto dal comunicato di Forza Italia)

