TRADATE – Murati gli ultimi accessi all’ex Circolo di Abbiate dopo il blitz dei carabinieri e della polizia locale che, nella mattina di mercoledì scorso, hanno trovato tre persone all’interno. I locali, vuoti e abbandonati da anni tra via Veneto e i binari della ferrovia, erano diventati rifugio: gli occupanti, tutti stranieri e con precedenti per reati contro il patrimonio, sono stati identificati e fotosegnalati. Solo uno di loro aveva una regolare posizione sul territorio.

L’operazione è partita dopo diverse segnalazioni arrivate al comando della tenenza cittadina e riguardava sia il magazzino sia il locale che un tempo ospitava un ristorante cinese. Lì, gli occupanti avevano creato un accampamento di fortuna, entrando forse dalla saracinesca. Per evitare ulteriori intrusioni, durante la giornata è intervenuta un’impresa mandata dal municipio per murare le ultime aperture rimaste.

