Comasco

LOMAZZO – Stasera, mercoledì 4 giugno, dalle 21 alle 24, sarà chiusa in entrambe le direzioni l’uscita di Fino Mornasco sull’autostrada A9 Lainate-Saronno-Como-Chiasso. Il provvedimento, annunciato da Autostrade per l’Italia, è legato a lavori di manutenzione alle pensiline della stazione autostradale.

Durante le tre ore di chiusura, gli automobilisti dovranno utilizzare uscite alternative: chi proviene da Lainate potrà uscire a Lomazzo Nord, mentre chi arriva da Chiasso potrà utilizzare lo svincolo di Como Centro.

Autostrade per l’Italia invita gli utenti a programmare per tempo i propri spostamenti e a prestare attenzione alla segnaletica temporanea installata in prossimità del cantiere.

