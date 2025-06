Saronnese

ORIGGIO – Attenzione ai cervi in via per Cantalupo, alla periferia di Origgio: l’ultimo avvistamento è avvenuto l’altra notte con un esemplare che si trovava a bordo strada, è stato anche fotografato da un cittadino e la foto pubblicata sui social (ne proproniamo un particolare) per mettere in guardia che si trova a passare da quelle parti.

Diverso volte le Amministrazione comunali della zona, anche in tempi recenti, hanno diffuso avvisi per informare le persone del rischio derivante dalla presenza di queste animali nella zona: sono particolarmente attivi all’imbrunire ed in provincia di Varese, ed anche nel Saronnese, è già capitato che causassero incidente stradali.

