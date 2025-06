Cronaca

SARONNO – Mattinata difficile oggi lungo l’autostrada A9 Saronno-Milano, dove si sono verificati due distinti incidenti stradali a poche ore di distanza l’uno dall’altro, con più persone coinvolte e diversi interventi di soccorso.

Il primo episodio è avvenuto poco dopo le 8, nel tratto compreso tra Turate e Saronno, in direzione Milano. Coinvolti più di due veicoli e quattro persone: tre uomini di 25, 32 e 47 anni e una donna di 29. Sul posto sono intervenute due ambulanze – della Croce azzurra e della Croce rossa di Lomazzo – oltre ai vigili del fuoco. Dopo le prime cure, una sola persona è stata trasportata in codice verde all’ospedale di Saronno; gli altri feriti non hanno avuto bisogno del trasporto in pronto soccorso.

Il secondo incidente è stato segnalato alle 11.45 tra Fino Mornasco e Lomazzo Nord, sempre in direzione Milano. Si è trattato di un sinistro che ha coinvolto un mezzo pesante e due veicoli, con tre persone coinvolte, tra cui una giovane donna di 23 anni e un uomo di 70. Anche in questo caso è intervenuta un’ambulanza della Croce azzurra di Como. Una persona è stata accompagnata all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia nel comasco, in condizioni non gravi.

In entrambi i casi sono stati allertati anche i tecnici dell’Ats Novate e la centrale operativa di emergenza Areu. Il traffico ha subito rallentamenti nei tratti interessati.

