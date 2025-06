Città

SARONNO – Un appuntamento speciale attende il candidato sindaco del centrodestra unito Rienzo Azzi: domani, giovedì 5 giugno alle 17, visiterà la sede della Cooperativa sociale Il Granello – don Luigi Monza, in via Torricelli 32 nel quartiere Matteotti. Con lui ci saranno Massimiliano Salini, parlamentare europeo, e Giuseppe Licata, consigliere regionale di Forza Italia.

La delegazione sarà accolta dai responsabili Luca Landolfi e Francesco Rotondi, che accompagneranno gli ospiti alla scoperta delle tante attività della cooperativa. Il Granello opera non solo a Saronno, ma gestisce anche una tipografia a Cislago e un bar ristorante nel Parco degli Aironi a Gerenzano, offrendo opportunità lavorative e percorsi formativi per persone con disabilità.

Durante l’incontro verrà presentato un progetto di grande valore: tre ragazzi del Granello voleranno a New York, dove saranno ospiti al Palazzo di Vetro dell’ONU per partecipare alla Giornata Mondiale della Disabilità, in programma lunedì 10 giugno. Un’iniziativa che unisce inclusione, impegno e riconoscimento internazionale per un’eccellenza del territorio.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09