Politica

SARONNO – “Riconosco chiaramente la situazione complessa che oggi vive Saronno: ci troviamo senza dubbio in uno dei momenti più critici degli ultimi anni. È un momento cruciale, e proprio per questo non posso rimanere in silenzio. Non sono neutrale, perché ho capito che il silenzio, in momenti decisivi, è già una scelta”.

Inizia così la nota di Andrea Lava candidato con la lista Idea futuro che esprime la propria posizione in vista del ballottaggio.

“Il silenzio non è mai vuoto né innocuo: è una scelta passiva, che accetta le conseguenze senza contribuire a cambiarle. È come assistere alla propria casa che brucia e scegliere di non chiamare i soccorsi perché “non è compito mio”. In politica, il silenzio può sembrare prudenza, ma troppo spesso diventa complicità con lo status quo o un alibi per sfuggire alle proprie responsabilità. Quando il contesto cambia, restare fermi per principio diventa incoerente, perché i principi non vivono nel vuoto, ma nella realtà concreta.

Chi amministrerà Saronno avrà una responsabilità enorme, e io sento fortemente la responsabilità morale e civile di far sentire la mia voce, rispondendo con chiarezza e trasparenza a chi ha creduto in me e nel progetto che abbiamo condiviso.

Finora ho rispettato con convinzione la neutralità scelta dalla lista civica con cui ho percorso questo cammino. Ma dopo una riflessione attenta, dopo aver letto i programmi, parlato con i candidati e ascoltato la città, ho capito che mantenere oggi quella neutralità sarebbe stato un tradimento dei valori di partecipazione e responsabilità che mi hanno spinto a impegnarmi.

Per questo oggi dico chiaramente e con convinzione che sosterrò Rienzo Azzi come sindaco di Saronno.

Non è una scelta ideologica o un cambio di schieramento: è una decisione maturata nel tempo, basata su un confronto diretto e una valutazione oggettiva della realtà. Azzi ha mantenuto un profilo istituzionale, serio, senza mai alimentare divisioni o conflitti inutili. In un clima politico spesso troppo acceso e frammentato, ha adottato un tono pacato, pragmatico e orientato ai problemi reali. Questo, per me, rappresenta un segnale significativo.

Credo che Azzi possa fare la differenza su temi cruciali per Saronno: dalla sicurezza urbana alla riqualificazione delle periferie, dalla capacità di attrarre risorse all’apertura di dialoghi concreti con istituzioni sovracomunali. Ma più ancora, ciò che conta è il metodo che propone: un’amministrazione capace di ascolto, dialogo e confronto, anche con chi proviene da percorsi diversi.

Ci siamo confrontati, e pur nelle inevitabili differenze, ho apprezzato la sua chiarezza, disponibilità e apertura verso esperienze civiche come la mia. Questo, per me, vale molto più di qualunque slogan: non basta condividere un programma, bisogna potersi fidare del modo in cui sarà realizzato.

A chi mi ha sostenuto al primo turno e oggi si sente spiazzato, dico chiaramente che comprendo la vostra sorpresa. Ma vi chiedo di guardare a questa scelta non come un passo indietro, bensì come un passo avanti nella difesa dei valori che ci hanno sempre unito: l’ascolto, la responsabilità, la volontà concreta di cambiare.

Mi rivolgo soprattutto a chi, come me, ha creduto in un progetto civico onesto e costruttivo, a chi oggi è deluso o pensa che il proprio voto non conti più: il vostro voto conta, e questa scelta serve proprio ad assicurare che non venga sprecato o lasciato senza voce.

Esporsi non è mai facile. Ma credo profondamente che in certi momenti il silenzio faccia più danni delle critiche. Scegliere significa rispettare chi ci ha dato fiducia. È esserci concretamente, non rimanere passivamente alla finestra mentre altri decidono per noi.

Per me, la coerenza in politica non consiste nel rimanere sempre immobili, ma nel capire quando è il momento di agire, anche se è difficile. Non si tratta di rigidità o fedeltà cieca a una posizione iniziale, ma fedeltà a un principio più profondo: partecipare con responsabilità e senso civico alla vita della città.

Quella di oggi non è un’inversione di marcia, ma una conseguenza naturale di ciò in cui credo: non si può restare neutrali quando la città è di fronte a un bivio. Non si può invocare il cambiamento e poi tirarsi indietro nel momento in cui bisogna avere il coraggio di scegliere.

Con questa decisione intendo rappresentare un’idea diversa di politica: non fatta di calcoli, silenzi e posizioni tattiche, ma di scelte chiare, coraggiose e responsabili. Una politica che si prende cura, che sceglie, si espone e mantiene sempre il legame con la realtà e con le persone.

Perché oggi la vera coerenza consiste nel non voltarsi dall’altra parte, nascondendosi dietro allo status quo o a comodi alibi per evitare il peso delle responsabilità.

Invito davvero tutti ad andare a votare. Ogni voto conta e fa la differenza, soprattutto in momenti decisivi come questo. Partecipare è il miglior modo per dimostrare quanto teniamo alla nostra città e al nostro futuro.

Commenti