SARONNO – Si accendono i riflettori sul confronto decisivo: mercoledì 4 giugno alle 21 il cinema Silvio Pellico ospita “Saronno sul palco”, il faccia a faccia tra Rienzo Azzi e Ilaria Pagani, i due candidati in corsa per il ballottaggio di domenica 8 e lunedì 9 giugno.

QUI LA DIRETTA FIRMATA DA GIULIA ARITI CON IL CONTRIBUTO DI ALDO FALGARES E TOMMASO ROSSO

Azzi, sostenuto dal centrodestra, riparte dal 43,3% del primo turno; Pagani, candidata del centrosinistra, tenterà la rimonta dopo il 27,8% iniziale. Il dibattito sarà moderato dalla direttrice di ilSaronno, Sara Giudici, che spiega: “Questo confronto è un’occasione concreta per ascoltare le idee, capire le differenze e riflettere sul valore del voto”.

L’iniziativa, organizzata da Rotary Club Saronno insieme a ilSaronno e Confcommercio Ascom Saronno, è aperta a tutta la cittadinanza. In un momento in cui l’astensione ha toccato il 50%, partecipare e informarsi diventa essenziale. Il palco del Pellico si trasforma così in uno spazio di dialogo e responsabilità: da qui passa anche il futuro della città.

