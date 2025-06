Primo piano

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Insieme per crescere, firmata da Francesco Ricca, con un appello al voto per il ballottaggio.

Domenica e lunedì si vota per il futuro della nostra città. Al primo turno abbiamo scelto con convinzione di sostenere Ilaria Pagani, una candidata competente, concreta, capace di unire. Ora siamo tutti di nuovo chiamati a fare la nostra parte.

Rivolgiamo un appello a chi ha già votato Pagani, a chi ha scelto altri candidati al primo turno e a chi non è andato alle urne: è il momento di unirsi per una Saronno che mette al centro la scuola, l’educazione e lo sport come motori di coesione e rilancio.

Con Ilaria Pagani sindaca, ci impegneremo in prima persona per:

Mettere la scuola al cuore della progettazione dei servizi educativi e sociali , a partire da attività formative rivolte e co-progettate con docenti e dirigenti.

, a partire da attività formative rivolte e co-progettate con docenti e dirigenti. Rilanciare la collaborazione tra Comune e società sportive , partner fondamentali per la crescita dei nostri giovani e lo sviluppo sociale ed economico della città.

, partner fondamentali per la crescita dei nostri giovani e lo sviluppo sociale ed economico della città. Introdurre la figura del Garante dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza e la promozione della figura dello psicologo scolastico in tutte le scuole, mediante incentivi dedicati.

e la promozione della figura dello in tutte le scuole, mediante incentivi dedicati. Incentivare la rete tra le società sportive e il Comune, introducendo la figura del Responsabile delle relazioni con le associazioni e società sportive , che garantisca ascolto e supporto, oltre che il coordinamento tra le diverse esigenze e

, che garantisca ascolto e supporto, oltre che il coordinamento tra le diverse esigenze e Potenziare e promuovere i servizi pre e post scuola, i campus estivi e i progetti pomeridiani , con una tempestiva programmazione.

, con una tempestiva programmazione. Incentivare dirigenti e insegnanti perché promuovano all’interno delle scuole progetti educativi con una ricaduta sulla città, capaci di coinvolgere la cittadinanza, oltre che alleanze efficaci tra scuola e sport , per educare anche attraverso il movimento e il gioco di squadra.

capaci di coinvolgere la cittadinanza, oltre che , per educare anche attraverso il movimento e il gioco di squadra. Attivare voucher per studenti universitari di Saronno che offrano supporto allo studio a bambini e adolescenti.

di Saronno che offrano supporto allo studio a bambini e adolescenti. Rafforzare la rete tra scuole e gli altri attori della comunità educante cittadina: famiglie, associazioni, forze dell’ordine, cinema, teatro e biblioteca, imprese locali, istituti educativi religiosi.

Se credete in una città che investe sui giovani, sull’educazione e sullo sport come strumenti di crescita e inclusione, andate a votare. E votate Ilaria Pagani, anche se non lo avete fatto al primo turno.

È il momento di lavorare tutti insieme, per far crescere Saronno.