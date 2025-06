Politica

SARONNO – “Con Azzi, questo non accadrà. Con me, sì”. E’ uno dei passaggi della nota con cui, con chiarezza e schiettezza, Ilaria Pagani risponde all’ultimo appello al voto del candidato sindaco del centrodestra rispondendo alle critiche di Azzi ma anche sollevando diverse perplessità sulle modalità con cui è stato realizzato il programma e anche sulla scelta di essere “un sindaco a mezzo servizio”.

“Azzi continua a ripetere slogan vuoti, senza entrare davvero nel merito. Non è una novità: da settimane gira intorno ai temi, lancia accuse generiche, ma ignora – o finge di ignorare – i contenuti veri del nostro programma.

Parla di comitati di quartiere come se fosse una sua trovata originale. Forse non si è accorto che un intero capitolo del mio programma è intitolato “Comunità di quartiere”. In esso proponiamo iniziative e provvedimenti. Il tutto attraverso strumenti concreti, ruoli chiari, risorse definite.

Prima di pontificare Azzi avrebbe fatto bene a leggerlo.

Ci accusa di essere ideologici. E intanto scivola lui stesso su caricature grottesche, degne di altri tempi: “Loro ti devono sempre insegnare qualcosa… ti devono perfino insegnare ad andare in bicicletta.”

Questo è il livello del suo confronto politico.

E allora diciamolo chiaramente: non è solo un modo di pensare distante dal nostro. È un modo di fare politica che guarda al passato, fatto di pregiudizi, slogan e superficialità.

Noi abbiamo costruito un programma vero, condiviso, concreto, ascoltando centinaia di persone, comitati, associazioni, cittadini. Loro, Azzi e i partiti che lo sostengono, invece hanno cucito un programma frettoloso, calato dall’alto, scritto nei retrobottega dei partiti che lo sostengono.

E qui veniamo al punto: Azzi non sarà un sindaco presente. Si sa.

Lo sanno tutti: ha un’attività professionale che non gli consentirà di dedicarsi pienamente alla città. Lui stesso lo ha ribadito. È legittimo, ma è bene ricordarlo.

I comitati di quartiere, che oggi rilancia, rischiano di essere l’alibi perfetto per giustificare le sue assenze.

La domanda è semplice:

Saronno ha bisogno di un sindaco a mezzo servizio o di un sindaco davvero presente, ogni giorno, pronto ad ascoltare, a decidere, a metterci la faccia?

Io, da sindaca, avrò la porta aperta ogni giorno. Non è uno slogan, è un impegno. È quello che fanno i sindaci veri, quelli che non si nascondono dietro una professione o dietro un partito.

Con Azzi, questo non accadrà. Con me, sì.

Ecco perché domenica e lunedì votare non è solo scegliere un programma: è scegliere chi davvero può guidare Saronno”