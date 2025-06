Calcio

CERIANO LAGHETTO – Nuovo corso per il Ceriano Laghetto in vista del prossimo campionato di Promozione. La società brianzola ha ufficializzato le prime due pedine chiave del progetto 2024/25: Matteo Griffini come nuovo direttore sportivo e Massimo Rampinelli nel ruolo di allenatore.

Foto di rito accanto al presidente Alberto Basilico per sancire l’inizio dell’avventura, che si preannuncia come un cambio di passo rispetto alle recenti stagioni. Rampinelli arriva dalla Juniores della Vis Nova Giussano, dove ha raccolto ottimi risultati, guadagnandosi la fiducia del Ceriano per guidare la prima squadra. L’obiettivo dichiarato è quello di costruire un gruppo rinnovato, capace di proporre un calcio dinamico e competitivo.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

04062025