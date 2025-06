Eventi

PARCO DEI MUGHETTI – Nel mese di giugno il Plis (Parco locale di interesse sovracomunale) dei Mughetti torna a proporre le sue apprezzate camminate crepuscolari, quattro appuntamenti gratuiti pensati per chi desidera vivere la natura con un ritmo lento, accompagnato da una guida naturalistica esperta. Le escursioni, aperte a tutti, si svolgeranno nei comuni che compongono il parco (Cerro Maggiore, Origgio, Gerenzano e Uboldo) e avranno luogo ogni giovedì sera alle 20, con partenza da punti diversi a seconda della tappa.

Si comincia il 6 giugno a Cerro Maggiore, con ritrovo alla porta del parco in via IV Novembre e un percorso di 6 chilometri. Il 13 giugno si prosegue a Origgio, al termine di via Di Vittorio, per un altro itinerario di 6 chilometri. Il 20 giugno l’appuntamento è a Gerenzano, al termine di via San Giacomo, dove il tragitto sarà leggermente più lungo, 6,5 chilometri. L’ultima escursione è prevista per il 27 giugno a Uboldo, con partenza dalla Cascina Leva in via Cerro 251 e un percorso di 5,5 chilometri.

Ogni camminata avrà una durata massima di due ore e si svolgerà in orario serale, offrendo ai partecipanti la possibilità di immergersi in un’atmosfera suggestiva, tra i colori del tramonto e i suoni della natura. Le escursioni sono adatte a tutte le età e a tutti i livelli di preparazione fisica, ma è fondamentale indossare abbigliamento comodo, scarpe adatte al cammino su sterrato e portare con sé una torcia per i tratti più bui. In caso di maltempo l’uscita prevista sarà annullata.

La partecipazione è gratuita ma è obbligatoria l’iscrizione, possibile telefonando al numero 02-96951140 oppure scrivendo all’’indirizzo email [email protected], indicando nome e recapito telefonico. Ogni escursione è aperta a un massimo di 30 partecipanti e i minori devono essere accompagnati da un adulto.

(foto d’archivio)

