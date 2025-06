Città

SARONNO – Un primo passo importante in attesa di vedere il problema risolto per tutti. Così i genitori dei bambini esclusi dal centro estivo della scuola materna accolgono la notizia dell’ampliamento dei posti comunicata dal Comune di Saronno. La reazione è positiva, ma resta alta l’attenzione sul numero effettivo dei posti aggiuntivi e sull’efficacia della soluzione che sarà adottata.

“La decisione di ampliare il servizio è sicuramente positiva – spiegano – ma ora attendiamo i dettagli. L’auspicio è che tutti i cento bambini esclusi inizialmente possano trovare posto”. La questione aveva sollevato forti preoccupazioni tra le famiglie: il bando per il centro estivo di luglio, pubblicato il 9 maggio, prevedeva un massimo di 100 iscrizioni, ma già il primo giorno utile per presentare domanda – il 12 maggio – i posti erano terminati. In totale le richieste arrivate sono state oltre 200.

A far discutere è stato anche il criterio adottato, ovvero l’ordine cronologico di arrivo delle domande, senza alcuna graduatoria basata su necessità o priorità. “È inaccettabile – scrivono i genitori – che un servizio educativo così importante venga assegnato con il metodo del ‘chi prima arriva’, senza considerare le reali esigenze delle famiglie”.

Per questo motivo, nelle ultime ore è stata inviata una lettera al commissario prefettizio, firmata da oltre 400 persone. La raccolta firme è partita spontaneamente, grazie all’iniziativa di alcuni genitori rimasti esclusi, ma ha coinvolto anche famiglie che, pur non avendo fatto domanda, condividono la necessità di un servizio estivo inclusivo e accessibile. “Non c’è nessuna bandiera politica dietro la nostra iniziativa – precisano – solo il desiderio di vedere riconosciuto un diritto educativo fondamentale per i nostri figli”.

Il malumore è stato accentuato anche dalla comunicazione giudicata poco trasparente: “L’Istituzione Zerbi ha avvisato solo chi era stato ammesso, senza comunicare nulla agli esclusi. È mancata attenzione, è mancato rispetto”.

Ieri pomeriggio, lunedì 4 giugno, la comunicazione del commissario straordinario che annuncia un ampliamento del servizio: “Una buona ma solo quando sarà confermato il servizio per tutti i bimbi. Attendiamo di conoscere i dettagli per dichiarare chiusa la vicenda”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09