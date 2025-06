Eventi

VENEGONO SUPERIORE – Torna con la trentasettesima edizione la festa del rione di Santa Maria, attesissimo appuntamento al Parco Pratone da venerdì 6 a domenica 8 giugno. Un weekend ricco di musica, intrattenimento e momenti di comunità che trasforma Venegono Superiore in un grande palcoscenico di festa. Tra i dettagli curiosi di quest’anno, il “Fluo Party” del venerdì con gadget fluorescenti per tutti e la possibilità di farsi fotografare davanti al santuario di Santa Maria vestiti di luci.

Chi partecipa troverà un programma variegato: venerdì si comincia dalle 18 con aperitivo al parco e dj set, sabato dalle 15 spazio ai mercatini di hobbisti e, alla sera, cover band degli 883. Domenica mattina ci sarà la messa solenne, seguita da giochi e animazione per tutte le età, prima del grande spettacolo finale in musica con Vale e Roby.

Il cibo, come sempre, è protagonista della festa: ogni giorno si potranno gustare piatti semplici e golosi come patatine, paninozzo con salamella, pasta al pesto, polenta e zola, braciola alla griglia, nervetti e fagioli, oltre a dolci come crostate e strudel. Tra i piatti speciali, venerdì si aggiungono gnocchi zola/pesto, alette di pollo e maxi cheeseburger; sabato e domenica pulled pork, fritto misto, grigliata mista e, a pranzo domenica, il risotto alla marinara.

L’iniziativa ha il patrocinio del comune di Venegono Superiore e coinvolge numerosi volontari, rendendo questa festa un momento importante per rafforzare i legami tra i residenti. Tutti i dettagli e gli aggiornamenti si possono trovare sui canali social del rione Santa Maria.

