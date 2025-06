Politica

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Rienzo Azzi sul decreto sicurezza “Il Decreto Sicurezza è legge! Tra i tanti nuovi provvedimenti contenuti nel testo, uno ci riguarda direttamente: sono state inasprite anzi raddoppiate le pene per chi compie delitti sui treni o nelle stazioni. I malviventi se beccati non potranno più sperare di essere rilasciati dopo poche ore. Grazie Presidente Meloni, grazie Ministro Piantedosi, grazie governo di centrodestra. I senatori Pd e Avs (gli stessi partiti che sostengono Ilaria Pagani) si siedono nell’emiciclo e fanno ostruzionismo. I saronnesi sapranno giudicare chi si batte per la sicurezza dei cittadini a tutti i livelli e chi, come anche negli ultimi cinque anni a Saronno, al momento buono si sfila.”

