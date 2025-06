Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 3 giugno, l’attenzione si è concentrata su episodi di cronaca a Saronno, con un’aggressione in pieno centro e una tentata rapina al sottopasso. Ampio spazio anche all’incidente in autostrada A9 a Origgio e agli sviluppi politici locali in vista del ballottaggio.

In via Padre Monti a Saronno una donna è stata improvvisamente colpita al volto da uno sconosciuto; sull’episodio indaga la polizia locale, che sta visionando le telecamere per risalire al responsabile.

Sempre a Saronno, un 19enne ha reagito con prontezza a un tentativo di rapina al sottopasso vicino alla stazione: è riuscito a mettere in fuga il malintenzionato salvando il proprio zaino.

Due motociclisti sono rimasti feriti in un incidente sull’autostrada A9 all’altezza di Origgio; sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso per il trasporto in ospedale.

In vista del ballottaggio, l’ex candidato Amadio ha annunciato il proprio orientamento, sottolineando che “la differenza la fanno sempre le persone”, e indicando per chi voterà al secondo turno.

Il gruppo del Patto per il Nord ha criticato la gestione del dibattito politico a Saronno, giudicando troppo tardiva l’organizzazione di un confronto pubblico tra i candidati.

