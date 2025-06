Saronnese

SARONNO – Gioia, energia e sport per i più piccoli: torna la Baby Staffetta del Gap Saronno, giunta all’ottava edizione. Sabato 7 giugno, allo stadio comunale, alle 18 i bambini dai 4 ai 12 anni saranno i protagonisti di una gara unica, pensata per avvicinare i più giovani all’atletica leggera in modo divertente e spensierato.

Come da tradizione, l’iscrizione è gratuita e si effettua direttamente sul posto. Al termine delle gare, per tutti ci sarà una merenda, momento conviviale che caratterizza questo evento e che nelle edizioni passate ha sempre riscosso grande successo tra partecipanti e famiglie.

La Baby Staffetta è organizzata dal Gap Saronno, società sportiva storica del territorio che quest’anno celebra i quarant’anni dalla fondazione. L’iniziativa fa parte delle attività che il Gap dedica alla promozione dello sport per tutti e si inserisce in un calendario più ampio che comprende anche la celebre “24 per un’ora,” competizione di resistenza su pista.

Negli anni scorsi, l’evento ha sempre registrato il tutto esaurito, con un massimo di 100 partecipanti, bambini e bambine che si sfidano a colpi di velocità ma soprattutto si divertono, seguiti dagli allenatori e dai volontari della società. L’atmosfera è sempre festosa, con il pubblico pronto ad applaudire ogni piccola impresa.

Per informazioni e dettagli sull’iniziativa, è possibile visitare il sito ufficiale www.gapsaronno.it oppure www.24x1oragapsaronno.it. La Baby Staffetta gode del patrocinio di Regione Lombardia e Comune di Saronno.

