SARONNO – “Come ho sempre dichiarato ritengo un valore l’unità del centrosinistra. Quando il centrosinistra non si divide, come è stato nel caso di Genova, si vince. Ecco perché è importante, come ho già evidenziato, il sostegno di tutte e di tutti. È mia ferma intenzione rappresentare al secondo turno quanti si riconoscono nei valori del centrosinistra – tra questi, l’attenzione all’equità, all’educazione, alla sostenibilità ambientale, alla sicurezza di tutti, di pari passo con il contrasto alla povertà, alle diseguaglianze e al disagio sociale”.

Sono le parole di Ilaria Pagani che fa il punto in vista del ballottaggio e dopo l’endorsement di Silvia Salis neo sindaca di Genova: “Sono tanti i cittadini che condividono questi valori e che animano, con la loro pluralità, la vita e la città di Saronno. Compreso chi al primo turno ha espresso una diversa preferenza rispetto alla mia. È tempo di unità. Unità sulla visione della città e sui programmi”.

In particolare sui programmi ed è quello che stiamo facendo con chi, appartenente alle liste che hanno sostenuto Augusto Airoldi e Novella Ciceroni, è disposto a confrontarsi con noi. Unità sulla città che vogliamo rispetto a una destra, rappresentata da Rienzo Azzi, che parla del futuro di Saronno, ma è invece legato a vecchie logiche. È tempo di fare tutte e tutti insieme un passo in avanti. È l’appello che lancio alle elettrici e agli elettori che hanno votato gli altri candidati sindaco al primo turno e che si riconoscono convintamente nel centrosinistra. È tempo di lasciarci alle spalle la vecchia politica. Guardiamo al futuro con la certezza delle nostre idee”.

